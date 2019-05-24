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Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar için aspirin 'güvenli'

24.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bu hastaların kalp sorunu ve yeni inme riskini azaltmak için aspirin kullanabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, ilaç kullanımını değiştirmeden önce doktora danışmak gerektiğini söylüyor.

Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar için aspirin 'güvenli'

Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bu hastaların kalp sorunu ve yeni inme riskini azaltmak için aspirin kullanabileceğini ortaya koydu.

Aspirin kanı sulandırdığı için doktorlar daha fazla kanama riskine karşı bu ilacı kullanma konusunda temkinli davranıyor.

Ancak dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet'te yayımlanan yeni bir araştırmada, aspirinin beyinde yeni kanama riskini artırmadığı, hatta bu riski azaltabileceğini gösterdi.

Uzmanlar bu konudaki "güçlü verilere" rağmen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Aspirinin ancak doktor tavsiyesi ile alınması ve 16 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Aspirinin yararları ve riskleri

Aspirin genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılıyor.

Kalp krizi ve inme riskine karşı da kanı inceltmek amacıyla günlük 75 mg dozda aspirin alınabiliyor.

İnmelerin çoğu beyin damarlarında pıhtı oluşmasından kaynaklanıyor. Ancak kanama sonucu oluşan inmeler de var.

Aspirin kanı incelttiğinden hastalarda daha fazla kanamaya neden olabiliyor.

Ayrıca aspirin herkesin güvenle kullanabileceği bir ilaç değil.

Hazımsızlığa ve daha nadir de olsa mide ülserlerine yol açabiliyor.

16 yaşından küçük çocuklara ise ancak doktor tavsiyesiyle verilebiliyor.

Aspirinin çocuklarda, nadir görülen ama ciddi bir hastalık olan ve beyin ve karaciğerde hasara yol açan Reye sendromuna yol açabileceği ifade ediliyor.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, Milano'da başlayan Avrupa İnme Organizasyonu Konferansı'na sunuluyor.

aspirin

Uzmanlar ne diyor?

Bu araştırma aspirinin inme riskini önlediğini kanıtlamıyor, ama bu riski azalttığına işaret ediyor. Ayrıca aspirinin her zaman güvenle alınabileceğini de göstermiyor.

Ancak beyin kanaması sonucu inme geçirmiş hastaların günlük düşük dozda aspirin kullanmasının yararlı olabileceğine işaret ediyor.

İngiltere çapında 537 hasta üzerinde yapılan araştırmada yeni kanama riskinin azaldığı gözlendi. Fakat bu konumdaki tüm hastalarda da gerçek yaşamda böyle bir etkide bulunacağı henüz net değil.

Araştırma ekibinin Edinburgh Üniversitesi'nden başkanı Profesör Rustam Salman bu konuda şunları söylüyor:

"Şu anda yapılması gereken doğru şey bilinmiyor. Doktorlar bu şekilde inme geçirmiş hastalara aspirin ve benzeri ilaçları verme konusunda tereddütlü davranıyor. Yeterli veri bulunmadı için İngiltere ve Avrupa'da bu konuda esas alınabilecek bir rehber yok. Şimdi bu bulgularla aspirinin güvenli olduğunu teyit ettik sanırım."

Araştırmayı finanse eden Britanya Kalp Vakfı'ndan Profesör Metin Avkıran ise "Beyin kanaması sonucu inme geçirenlerin yaklaşık üçte biri, kalp krizi ve pıhtı sonucu inme riskini azaltmak için aspirin gibi kan inceltici ilaçları alırken bunu yaşıyorlar. Beyin kanaması sonrasında da yeni bir kanama riskini artırmaksızın hayat kurtarıcı potansiyele sahip bu ilaçları almaya devam edebileceklerine dair güçlü bulgular var" diyor.

Ancak herhangi bir endişesi olan hastaların ilaçları konusunda bir değişiklik yapmadan önce doktora danışmaları tavsiye ediliyor.

Doktorlar, inme riskini azaltmak için şunları öneriyor:

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