Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar için aspirin 'güvenli'

Aspirin kanı incelttiğinden hastalarda daha fazla kanamaya neden olabiliyor.

İnmelerin çoğu beyin damarlarında pıhtı oluşmasından kaynaklanıyor. Ancak kanama sonucu oluşan inmeler de var.

Kalp krizi ve inme riskine karşı da kanı inceltmek amacıyla günlük 75 mg dozda aspirin alınabiliyor.

Aspirin genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılıyor.

Aspirinin ancak doktor tavsiyesi ile alınması ve 16 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar bu konudaki "güçlü verilere" rağmen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Ancak dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet 'te yayımlanan yeni bir araştırmada, aspirinin beyinde yeni kanama riskini artırmadığı, hatta bu riski azaltabileceğini gösterdi.

Aspirin kanı sulandırdığı için doktorlar daha fazla kanama riskine karşı bu ilacı kullanma konusunda temkinli davranıyor.

Beyin kanaması sonucu inme geçiren hastalar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bu hastaların kalp sorunu ve yeni inme riskini azaltmak için aspirin kullanabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca aspirin herkesin güvenle kullanabileceği bir ilaç değil.

Hazımsızlığa ve daha nadir de olsa mide ülserlerine yol açabiliyor.

16 yaşından küçük çocuklara ise ancak doktor tavsiyesiyle verilebiliyor.

Aspirinin çocuklarda, nadir görülen ama ciddi bir hastalık olan ve beyin ve karaciğerde hasara yol açan Reye sendromuna yol açabileceği ifade ediliyor.

Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, Milano'da başlayan Avrupa İnme Organizasyonu Konferansı'na sunuluyor.

Uzmanlar ne diyor?

Bu araştırma aspirinin inme riskini önlediğini kanıtlamıyor, ama bu riski azalttığına işaret ediyor. Ayrıca aspirinin her zaman güvenle alınabileceğini de göstermiyor.

Ancak beyin kanaması sonucu inme geçirmiş hastaların günlük düşük dozda aspirin kullanmasının yararlı olabileceğine işaret ediyor.

İngiltere çapında 537 hasta üzerinde yapılan araştırmada yeni kanama riskinin azaldığı gözlendi. Fakat bu konumdaki tüm hastalarda da gerçek yaşamda böyle bir etkide bulunacağı henüz net değil.

Araştırma ekibinin Edinburgh Üniversitesi'nden başkanı Profesör Rustam Salman bu konuda şunları söylüyor: