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Beyin kanaması sonucu ölen erin cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Adana'daki birliğinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren piyade er Şükrü Gündüz'ün cenazesi, Bursa'da toprağa verildi

Adana'da vatani görevini yaptığı birlikte beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki piyade er Şükrü Gündüz'ün cenazesi, memleketi Bursa'da defnedildi.

Adana'dan Bursa'ya nakledilen Gündüz'ün naaşı, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı.

Ovaakça Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Gündüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin ve Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Şükrü Gündüz'ün cenazesi, daha sonra Ovaakça Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürülerek toprağa verildi.

Adana'daki birliğinde dün sabah rahatsızlanan piyade er Şükrü Gündüz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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