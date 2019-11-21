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Beyin kanamasından ölen polis memuru törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2,5 ay önce beyin kanaması geçiren 25 yıllık polis memuru Özgür Korkmaz (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2,5 ay önce beyin kanaması geçiren 25 yıllık polis memuru Özgür Korkmaz (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emniyetteki törenin ardından Korkmaz, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.
Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Özgür Korkmaz, geçen 7 Eylül'de, görevi başındayken beyin kanaması geçirdi. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Korkmaz, aynı gün, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 20 Kasım'da hastaneden taburcu olan ancak aynı gün evinde fenalaşan Korkmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkmaz için bugün tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabuta konulan Korkmaz, hastaneden alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Özgür Korkmaz'ın özgeçmişi okundu, sonrasında dua edildi. Törende meslektaşlarının üzgün olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy başta olmak üzere meslektaşları, Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz'a başsağlığı diledi. Korkmaz'ın naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. 25 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen Korkmaz'ın 15 yıldır Salihli'de görev yaptığı öğrenildi. Törene; Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran da katıldı.

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