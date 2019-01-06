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Beyin kanamasından yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özgül Sevimli (44), yaşamını yitirdi.

Beyin kanamasından yaşamını yitirdi

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özgül Sevimli (44), yaşamını yitirdi.
Sultanhisar'a 1 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulunan zeytinliğine dün yakınlarıyla birlikte giden 2 çocuk annesi Özgül Sevimli, şiddetli baş ağrısı çekince, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada beyin kanaması teşhisi konulan Sevimli, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sevimli, doktorların müdahalesine karşın bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sevimli'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Beyin kanamasından yaşamını yitirdiBeyin kanamasından yaşamını yitirdi

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