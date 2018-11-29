HABER

Beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki kızın organları bağışlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 6 kişiye umut oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Sultan Dilek'in organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Gazipaşa ilçe merkezinde, geçen hafta Yusuf Ü. idaresindeki 07 HML 08 plakalı motosikletin B.A. yönetimindeki 07 UR 977 plakalı otomobille çarpışması sonucu, motosikletteki Sultan Dilek (17) ağır yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 gün tedavi altında tutulan Sultan Dilek, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Dilek'in dün sabah beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine, organ nakli merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Uğur Genç tarafından aileye organ bağışı konusunda bilgi verildi.

Ailenin bağış kararı vermesi üzerine, Dilek'in 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri ile 2 korneası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışlanan organlardan karaciğer ve bir böbreğin uygun hastalara nakledildiğini, diğer böbreğin de sürede nakledileceğini belirtti.

Bilal, korneaların nakledileceği hastaların netlik kazanmadığını, akciğerin ise Ankara'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir hastaya üzere gönderildiğini kaydetti.

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
Östrojen dengesizliği üşüme nedeni!Östrojen dengesizliği üşüme nedeni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya organ bağışı

En Çok Okunan Haberler

G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Macron'dan Veliaht Prens Selman'a: Endişeliyim, beni dinlemedin

Macron'dan Veliaht Prens Selman'a: Endişeliyim, beni dinlemedin

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

UEFA güncel kulüp sıralaması (30 Kasım)

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı: 1'i polis 3 yaralı

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı: 1'i polis 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AIDS geri mi dönüyor? AIDS virüsü nedir, nasıl bulaşır?

AIDS geri mi dönüyor? AIDS virüsü nedir, nasıl bulaşır?

HIV virüsü taşıyanlar çocuk sahibi olabilir mi?

HIV virüsü taşıyanlar çocuk sahibi olabilir mi?

'Tuğcu Bakırköy Tekniği' İtalya'da uygulanacak!

'Tuğcu Bakırköy Tekniği' İtalya'da uygulanacak!

Unutkanlık nasıl giderilir? Unutkanlık sebepleri nelerdir?

Paketli ürün yerken bir kez daha düşünün!

Böbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneri

Böbrekleri korumak için ne yapmalıyız? İşte 8 öneri

Kalp hastalıkları kadınları tehdit ediyor

Kadın kalbi erkek kalbinden farklı çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.