Beyin ölümü gerçekleşen bebeğin organları hayat verdi

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi Doç. Dr. Murat Kanğın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin onayı ile organlarının Malatya ve İstanbul'da organ nakli bekleyen iki hastaya nakledildiğini söyledi.

Kanğın, organ naklinin hayat kurtardığını dile getirerek, Türkiye'de çok sayıda hastanın, organ nakli beklediğini vurguladı.

Birçok hastanın nakil beklerken yaşamını yitirdiğine işaret eden Kanğın, "Hastanemizde 2 yılda 4 kişinin organları bağışlandı ve bu organlar başkalarına hayat oldu. Çok iyi bir ekibimiz var. Hastaların aileleriyle iyi bir iletişim kuruyorlar. Aileler çocukları için her şeyin yapıldığını gördükten sonra, organ bağışı için karar verme noktasında onlara yardımcı oluyor." diye konuştu.

