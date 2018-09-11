Beyin ölümü gerçekleşen bebeğin organları hayat verdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da beyin ölümü gerçekleşen 3,5 aylık bebeğin, ailesi tarafından bağışlanan organları iki kişiye hayat verdi.
Alınan bilgiye göre, evinde kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen 3,5 aylık E.Ç. yoğun bakım ünitesine alındı.
Tüm müdahaleye rağmen E.Ç'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Doktorlar bebeğin acılı ailesi ile görüşerek, organ naklinin önemi ile ilgili bilgi verdi, bebeğin organları sayesinde başka hastaların hayata tutunabileceğini belirtti.
Ailenin, bebeklerinin organlarını bağışlamaya karar vermesi üzerine hastane yetkilileri, organ nakli koordinasyon birimini bilgilendirdi.
Yasal prosedür tamamlanarak bebeğin bilgileri Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kuruluna gönderildi.
Yapılan değerlendirmenin ardından bebek E.Ç'den alınan karaciğer Malatya'da, böbrekler ise İstanbul'da organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi Doç. Dr. Murat Kanğın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin onayı ile organlarının Malatya ve İstanbul'da organ nakli bekleyen iki hastaya nakledildiğini söyledi.
Kanğın, organ naklinin hayat kurtardığını dile getirerek, Türkiye'de çok sayıda hastanın, organ nakli beklediğini vurguladı.
Birçok hastanın nakil beklerken yaşamını yitirdiğine işaret eden Kanğın, "Hastanemizde 2 yılda 4 kişinin organları bağışlandı ve bu organlar başkalarına hayat oldu. Çok iyi bir ekibimiz var. Hastaların aileleriyle iyi bir iletişim kuruyorlar. Aileler çocukları için her şeyin yapıldığını gördükten sonra, organ bağışı için karar verme noktasında onlara yardımcı oluyor." diye konuştu.
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