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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Yüksekten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Özgür Ulaş Yiğit'in ailesi tarafından bağışlanan kalp, karaciğer ve böbrekleri 4 hastayı hayata bağlayacak

Yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Özgür Ulaş Yiğit'in ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya umut oldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 19 Ağustos'ta yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren Yiğit, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Yiğit'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine OMÜ Organ Nakil Koordinatörü Birgül Tan, gencin ailesi ile görüşerek organ bağışı önerisinde bulundu. Bunun üzerine baba Fikret Yiğit, oğlunun organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından, gencin organları merkezde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından alındı.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin çok büyük fedakarlık ve onurlu davranış gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ beklediğini, her gün bu kişilerden birçoğunun öldüğünü belirten Kazak, "Bu evladımız 4 ayrı kişiye hayat olacak. Kalp İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidiyor. Böbreğin biri burada hastaya nakledilecek, diğeri Karadeniz Teknik Üniversitesine, karaciğer ise Atatürk Üniversitesine gönderiliyor. Sağlık Bakanlığımızın sağladığı uçak ve kara ambulanslarıyla organlar 4 ayrı şehrimizde 4 ayrı insanımıza hayat verecek." ifadelerini kullandı.

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