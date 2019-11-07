HABER

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 hastaya umut oldu

Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mazhar Yaman'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 28 Ekim'de motosikletle trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Mazhar Yaman'ın (29), kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Aydın Devlet Hastanesi Orhan Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Yaman'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin onayının alınmasının ardından Yaman'ın kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbreklerden biri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri börek ise Ege Üniversitesi Hastanesine, karaciğeri İzmir Kent Hastanesine gönderildi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Karşıyaka’da seçim öncesi temeli atılan spor parkı şimdi moloz yığınıKarşıyaka’da seçim öncesi temeli atılan spor parkı şimdi moloz yığını
Ömür Akkor: Göbekliepe'de ateşte et pişirmişlerÖmür Akkor: Göbekliepe'de ateşte et pişirmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağışlama beyin ölümü hastane organ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.