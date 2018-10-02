Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen bir gencin kalp, karaciğer ve korneaları, organ nakli bekleyen hastalara nakledilmek üzere çeşitli illere gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 25 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan gencin, tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı ve isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli sağlık merkezlerine bilgi verilerek gencin organlarının alınması için harekete geçildi.

Yapılan ameliyatın ardından alınan organlardan gencin kalbi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğeri Adana Şehir Hastanesi'ne, korneaları, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi, böbreklerinin ise kullanılır durumda olmadığı belirtildi.

