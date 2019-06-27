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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki kişinin kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen U.İ'nin (26) bazı organları 6 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Kaza sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan U.İ'nin, müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine gencin ailesiyle iletişime geçen hastanenin Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Fuat Çöken, organ bağışı konusunda destek istedi.

Ailenin onay vermesinin ardından organ nakil cerrahisi ekipleriyle görüşülerek aciliyeti bulunan hastalar belirlendi.

Doktorlar tarafından alınan organlar, bu hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

U.İ'nin kalbi, ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğeri Bursa Özel Acıbadem Hastanesine, korneaları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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Balıkesir organ bağışı

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