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Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları 6 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2019 20:44 | Son Güncelleme

Samsun’da tedavi gördükleri hastanede beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin organları nakil bekleyen 6 kişiye umut oldu.3 gün önce beyin kanaması nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakıma alınan 2 çocuk babası Osman Altıok (50) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde tedavi gören 48 yaşındaki bir kadının bugün beyin ölümü gerçekleşti.

Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları 6 kişiye umut oldu

Samsun’da tedavi gördükleri hastanede beyin ölümü gerçekleşen iki kişinin organları nakil bekleyen 6 kişiye umut oldu.
3 gün önce beyin kanaması nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakıma alınan 2 çocuk babası Osman Altıok (50) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde tedavi gören 48 yaşındaki bir kadının bugün beyin ölümü gerçekleşti. Ailelerin organları bağışlama kararı üzerine Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Koordinasyon Merkezince organların nakledilebileceği hastalar belirlendi. İki kişiye ait 2 böbrek, 2 karaciğer ve 2 kornea, Samsun’da organ ve doku nakli bekleyen 6 kişiye ulaştırılmak üzere organ nakli aracıyla götürüldü.

“30 bin kişi organ ve doku bekliyor”
Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, beyin kanaması nedeniyle hastanede 3 gündür yoğun bakımda yatan kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, “Aile de çok onurlu bir davranışta bulunarak organları ve dokuları bağışlama kararı aldı. Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Bunların her gün bir kısmını kaybediyoruz organ bulamadığımız için. İşte bu onurlu davranış sayesinde 3 ayrı kişiye umut olundu. Aynı zamanda bir donörümüz daha vardı. Onda da 3 kişiye umut oldu. Yani toplamda 6 ayrı kişiye yeni bir yaşam şansı verdik” dedi.

“Birilerine ışık tutabildiysek ne mutlu”
Osman Altıok’un ağabeyi Şenol Altıok, kardeşlerini kaybettiklerini ancak birilerine umut olduklarını ifade ederek, “Bu yönden çok mutluyuz. Kardeşimizi kaybettik ama birilerine ışık tutabildiysek ne mutlu. Bu bizim insani görevimiz. Bu konuda hem hocalarımızın hem de hastanenin ilgilisine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları 6 kişiye umut oldu

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