Beyin ölümü gerçekleşen ileri yaştaki hastaların organları bağışlandı

Bursa'da tedavi gördükleri yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen ileri yaştaki iki hastanın aileleri tarafından bağışlanan organları 4 hastayı yeniden hayata bağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu Bursa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 75 yaşındaki K.U. ile beyin damar hastalığı nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi gören 70 yaşındaki H.Y'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanelerin organ nakli koordinatörleri, hastaların aileleri ile organ bağışı yapmaları için görüştü.

Ailelerin onay vermesi üzerine K.U'nun karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, H.Y'nin karaciğer ve böbrekleri de özel bir hastaneye nakil için gönderildi.

