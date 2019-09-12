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Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

ÇAĞLAK'IN KALBİ ANKARA'YA GETİRİLDİ Niğde'de merdivenden düşmesi sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın (40) kalbi, Ankara'da 5 yıldır kalp yetmezliği bulunan ve 2 yıldır yapay kalp cihazıyla yaşamını sürdüren Osman Gökdemir'e (36) nakledilmek üzere hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)

ÇAĞLAK'IN KALBİ ANKARA'YA GETİRİLDİ
Niğde'de merdivenden düşmesi sonucu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın (40) kalbi, Ankara'da 5 yıldır kalp yetmezliği bulunan ve 2 yıldır yapay kalp cihazıyla yaşamını sürdüren Osman Gökdemir'e (36) nakledilmek üzere hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildi. 1 saat 15 dakika içinde Niğde'den Ankara'ya gelen helikopter, hastanenin bahçesinde bulunan piste indi. Kalp, helikopterden alınıp, ameliyathaneye götürülerek Osman Gökdemir'e nakledildi.
'ACİL' ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTU'
Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Prof. Dr. Özatik, hastanın ameliyathanede beklediğini belirterek, "Kendisi 36 yaşında ve yaklaşık 5 yıldır kalp yetmezliği nedeniyle takip ediliyor. 2 yıl önce kendisine yapay kalp cihazı takılmıştı. 2 yıl bu cihazla hayatını ikame ettirdi; ama artık o cihazla da süreç olumsuza ilerliyordu ve 2 aydır hastanemizde yatıyordu. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı sistemine 'acil' çağrısında bulunulmuştu. Sabaha karşı Niğde'den aldığımız bir haberle vericinin kalbinin bu hastamıza uygun olduğu kararı verildi" dedi.
'MAKSİMUM 4-5 SAAT İÇİNDE TAKILMALI'
Şehir Hastanesi açıldıktan sonra 7 kez kalp nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. Özatik, diğer nakillerin uçakla havaalanına getirildiğini, bugünkü nakilin ise direk helikopterle hastaneye getirildiğini ifade ederek, "Vericinin kalbi çıkarıldıktan sonra maksimum 4-5 saat içinde alıcıya takmanız gerekiyor yani böyle bir zamana karşı yarış var. O yüzden hava trafiği bizim için önemlidir. İnşallah ameliyatımızı da tamamlayıp, hastamıza yeni bir hayat kazandırmış olacağız" dedi.
En önemli ihtiyaçlarının organ bağışı olduğunu belirten Prof. Dr. Özatik, şu anda Sağlık Bakanlığı sistemine kayıtlı organ bekleyen 2 binin üzerinde hasta olduğunu ve bunların 200'ünün acil olduğunu ifade ederek, yıllık 80-90 civarında hastaya fayda sağlayabildikleri söyledi.
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak (2)

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