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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

Samsun'da evinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki Gülcan Özek'in bağışlanan karaciğer ve böbrekleri 3 hastayı hayata bağlayacak

Samsun'un Bafra ilçesindeki evinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki Gülcan Özek'in bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Bafra'da 10 gün önce beyin kanaması geçiren ev hanımı Özek'in, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

OMÜ Organ Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri, Gülcan Özek'in ailesiyle görüşerek organ bağışı önerisinde bulundu. Bunun üzerine aile, Özek'in organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından Gülcan Özek'in karaciğeri ile 2 böbreği alındı. Böbreğin biri İstanbul'da bulunan bir hastaya nakil edilmek üzere götürülürken, karaciğer ile diğer böbrek ise Samsun'da 2 ayrı hastaya nakledilecek.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak, basın mensuplarına, Özek'in beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin onurlu bir davranışta bulunarak organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi.

Gülcan Özek'in bir böbreğinin İstanbul'da bir hastaya gönderileceğini belirten Kazak, "Diğer organları Samsun'da 2 hastaya nakledilecek. 50 yaşında hayatını kaybeden Gülcan Özek'e Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu onurlu davranışı yaparak 3 vatandaşımıza hayat umudu veren aileye çok teşekkür ederim." dedi.

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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut olduBeyin ölümü gerçekleşen kadının organları hastalara umut oldu
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