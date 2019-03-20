Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 8 kişiye umut odu

Bartın’da, geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Arslan'ın organları, 8 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Arslan (41), önceki gün ATM’den para çektiği sırada bir anda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arslan'ı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tüm müdahalelere rağmen beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen Arslan'ın yakınları organları bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Ankara ve İzmir’den gelen ekiplerce, operasyonla alınan Arslan'ın kalbi, karaciğeri, iki böbreği, akciğeri ve korneaları Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen 8 hastaya ulaştırıldı.

Organların nakil araçlarına taşınması sırasında Arslan'ın eşi Emine Arslan'ın ve yakınlarının, gözyaşı döktüğü görüldü.

Bu arada demir çelik fabrikasında çalışan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesinin, Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.