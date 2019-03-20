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Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 8 kişiye umut odu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

ATM’den para çektiği sırada beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Arslan'ın organları, 8 hastaya umut oldu - Operasyonla alınan organlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İzmir'deki 8 hastaya ulaştırıldı - Arslan'ın eşi Emine Arslan: - "Eşimle televizyonda nakil bekleyen hastaları görüyorduk, hastanede yattığımız için. Sağlığında sürekli istiyordu. Her zaman, 'Ben bütün organlarımı, iç organlarımı öksüz kalmasın diye bağışlamak istiyorum.' derdi"

Bartın’da, geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Arslan'ın organları, 8 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Arslan (41), önceki gün ATM’den para çektiği sırada bir anda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arslan'ı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada tüm müdahalelere rağmen beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen Arslan'ın yakınları organları bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Ankara ve İzmir’den gelen ekiplerce, operasyonla alınan Arslan'ın kalbi, karaciğeri, iki böbreği, akciğeri ve korneaları Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve helikopterle Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelerde nakil bekleyen 8 hastaya ulaştırıldı.

Organların nakil araçlarına taşınması sırasında Arslan'ın eşi Emine Arslan'ın ve yakınlarının, gözyaşı döktüğü görüldü.

Bu arada demir çelik fabrikasında çalışan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesinin, Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Emine Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 13 senelik evli olduğunu söyledi. Eşinin, daha önce böbrek taşı düşürdüğünü anlatan Arslan, "Böbrekleri kendinden taş düşürüyordu, hatta bir ara kaybetme noktasına geldi. Eşimle televizyonda nakil bekleyen hastaları görüyorduk. Hastanede yattığımız için. Sağlığında sürekli istiyordu. Her zaman, 'Ben bütün organlarımı, iç organlarımı öksüz kalmasın diye bağışlamak istiyorum.' derdi. Pazartesi günü akşamı küçük bir düşmeyle, beyin kanamasıyla orada ölmesi, kurtulamaması... Organ nakline o şekilde karar verdim." diye konuştu.

Bartın Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Nizamettin Ayan da "Ailesine başsağlığı diliyorum. Hastamız ayın 18’i itibariyle beyin kanaması nedeniyle hızlıca acile alınıyor. Hastamıza beyin ölümü tanısı konuldu. Sonrasında aileyle görüşüldü. Allah razı olsun, ailesi bu zor günlerinde çaresiz bekleyişlere bir umut ışığı olacak şekilde organ bağışını kabul ettiler. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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