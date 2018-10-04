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Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

ŞEHİT POLİSİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI Konya'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişi hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru İsmail Yalçın'ı, yaklaşık 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

ŞEHİT POLİSİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Konya'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişi hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru İsmail Yalçın'ı, yaklaşık 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Şehit İsmail Yalçın'ın cenazesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınıp, Ekmek Koçu Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Şehit Yalçın'ın cenazesi burada helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine Yunus timlerinde görevli meslektaşları mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin erkek kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memurunun babası Süleyman Yalçın ise tekerlekli sandalyeyle tören alanına getirildi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedildi.

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