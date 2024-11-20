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Beyin pili nedir? Beyin pili nasıl çalışır, neden takılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.11.2024 21:36
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Çeşitli hastalıklara ya da dış etkenlere bağlı olarak vücutta yer alan organlar ya da hücreler işlevlerini yerini getiremeyecek hale gelebilir ya da bazı hasarlara uğrayabilirler. Modern tıbbın imkanlarından faydalanılarak bu durumlara müdahale ederek uygun tedavi yöntemleri ile işlevini kaybeden organlar uyarılabilir.

Beyin pili nedir? Beyin pili nasıl çalışır, neden takılır?

İçindekiler

  • Beyin pili nedir?
  • Beyin pili neden takılır?
  • Beyin pili ne zaman takılır?
  • Beyin pili nasıl çalışır?

Vücutta oluşan çeşitli hastalıklar için uygulanan tedavilerde bazı yan etkilerin görülme olasılığı bulunsa da genel olarak bu tedavilerde vücudun işlevlerini yeniden geri kazanabilmesi sağlanır. Beyin pili ameliyatı da beyindeki bazı fonksiyonları yerine getirme görevi bulunan kısımların işlevlerini yitirmeleri söz konusu olduğu zaman başvurulan bir tedavi yöntemidir.

Beyin pili nedir?

Parkinson, epilepsi, titreme ya da başka nörolojik rahatsızlıkların tetiklemesi nedeni veya belirtisi olarak vücutta ortaya çıkan istemsiz ve kontrolsüz durumların azalması mümkünse, bunların tamamen ortadan kalkması için kullanılan tedavi yöntemi beyin pilidir.

Beyin pili nöromodülasyon olarak da bilinir. Sinir sistemi ya da beyin üzerinde elektriksel olarak düzenlenmiş olan bir uyarı sağlayabilmek için kullanılan özel bir cihazdır. Hassas bir bölgeye uygulandığı için son derece dikkat gerektiren bir süreçtir.

Beyin pili neden takılır?

Beyin pili parkinson ya da başka nörolojik rahatsızlıkların belirtileri ya da etkileri olarak vücutta görülen istem dışı geçekleşen hareketleri kontrol altına almak amacı ile kullanılan bir tedavi yöntemidir.
Psikolojik ya da nörolojik durumların tedavilerinde doktorun uygun gördüğü şekilde uygulanabilen beyin pili tedavisi beyindeki hareketten sorumlu olan bölgelerin işlevlerini yitirmesi sonucunda tercih edilir.

Beyin pili ne zaman takılır?

Birçok nörolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilen beyin pili şu durumlarda doktor kararı ile takılır:

  • Depresyon
  • Obsesif kompulsif bozukluklar
  • Ankisiyete bozuklukları
  • Parkinson
  • Bilişsel bozukluklar (Alzheimer hastalığı gibi)
  • Epilepsi

Beyin pili nasıl çalışır?

Şarj edilebilen beyin pili günlük hayatı da etkileyebilen bir tedavi yöntemidir. Beyindeki iletişimi arttırır, düşünme ve hafıza gibi işlevlerin iyileştirilmesine yardımcı olur. Günlük hayatta kişiye olan etkisi kişinin bünyesine göre de değişiklik gösterebilir.

Beyin pili cihazı belli bir süre için kullanılabilir. Süresi cihazın kapasitesine ve modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Enfeksiyon, kanama, görme bozukluğu gibi yan etkileri bulunabilen beyin pili şu kişiler için uygun değildir:

  • Beyin tümörü olanlar
  • Yaşlılık
  • Beyinde hasar bulunan kişiler
  • Kalp Hastaları
  • Vücudunda metal vücut takıları yoğun olanlar
Beyin pili ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Kaç saat sürer? Beyin pili ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Kaç saat sürer?
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Anahtar Kelimeler:
Beyin pil sağlık
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