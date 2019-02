Beyin pili takıldı, istemsiz hareketlerden kurtuldu

Her hastaya yapılmıyor

Beyin pili uygulamasının her hastaya yapılmadığını, yapılan işlemin de kesin tedavi anlamına gelmediğini ancak hastanın yaşam kalitesini büyük oranda artırabildiğini kaydeden Tokuçoğlu, "Bu uygulamayı yapmak için bir takım özellikleri var. Biz hasta seçerken çok dikkatli davranıyoruz. Her hastaya yapılamayacağını sadece uygun hastalara yapılabileceğini belirtmek isterim. Depresyonu olan hastalar, ruhsal sıkıntısı olan hastalar, beynin yapısında birtakım problem olan hastalar uygun değil" diye konuştu.

"Yatağa bağımlılık pozisyonundan kurtulmuş oldu"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Fikret Sönmez de, şu bilgileri verdi:

"Parkinson hastaları belirli bir zaman sonra ilaca duyarlılık özelliğini yitirdikten sonra yine multidisipliner bir yaklaşımla psikiyatri nöroloji ve beyin cerrahisinin birlikte değerlendirmesiyle uygun hastaları ‘Parkinson cerrahisi’ dediğimiz veya halk arasında ‘beyin pili’ olarak geçen pil cerrahisi için alıyoruz. Kliniğimizde de yaklaşık olarak iki senedir bu işi yapıyoruz. Şu an itibariyle Asiye Hanım, değerlendirmesi ve cerrahi açıdan da yanıtı çok güzel bir hasta. Cerrahi sonrası 15 gün geçmesine karşı çok müthiş bir yanıt verdi. Hasta şu anda öyle veya böyle birisinin yardımıyla destekli de olsa bazen kendi de olsa yürüyebilecek pozisyonda, yatağa bağımlılık pozisyonundan kurtulmuş oldu. Bu müthiş bir yanıt. Pil ayarları yapıldıkça uzunca bir süre çoğu vakit 5 yıllık bir süre boyunca hasta ilacını çok çok daha az alarak belki de bazen hiç almayarak ve normal gündelik hayatına devam edecek."