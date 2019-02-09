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Beyin pili takıldı, istemsiz hareketlerden kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.02.2019 09:53 | Son Güncelleme

İzmir’de 12 yıldır Parkinson hastalığından muzdarip olan kadın, beynine takılan pil sayesinde gündelik hayatını tamamen kısıtlayan istemsiz hareketlerinden kurtuldu.İzmir’de yaşayan 55 yaşındaki Asiye Çakır, 12 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor.

Beyin pili takıldı, istemsiz hareketlerden kurtuldu

İzmir’de 12 yıldır Parkinson hastalığından muzdarip olan kadın, beynine takılan pil sayesinde gündelik hayatını tamamen kısıtlayan istemsiz hareketlerinden kurtuldu.
İzmir’de yaşayan 55 yaşındaki Asiye Çakır, 12 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. İlaç tedavisi gören Çakır, ilaca cevap vermesine rağmen istemsiz hareketler nedeniyle günlük işlerini yapamaz hale geldi. Çakır, bazı zamanlar da kilitlenip kalmaktan şikayetçiydi.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Asiye Çakır’a, yapılan tetkiklerin ardından beyin pili uygulaması yapıldı. İşlemin üzerinden henüz 15 gün geçmesine rağmen hastanın yaşam kalitesi arttı, istemsiz hareketlerden ve donup kalma şikayetinden büyük orada kurtuldu.

"Aşırı sallanmaları geçti"
Asiye Çakır’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Figen Tokuçoğlu, "Parkinson hastaları ilaçlardan fayda görüyor fakat belli bir süre geçtikten sonra biz o döneme ‘balayı dönemi’ diyoruz, balayı dönemi bitiyor ve ilaç yan etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Hastalar ya çok sallanıyor, ya çok hareketli oluyor, ya da donup kalıyor. Bunu düzeltmek için hastanın özellikleri eğer uygunsa derin beyin simülasyonu, yani beyin pili uygulaması yapılabiliyor. Biz de hastamıza bunu uyguladık. Henüz erken dönemde fakat o aşırı sallanmaları geçti" dedi.

Her hastaya yapılmıyor
Beyin pili uygulamasının her hastaya yapılmadığını, yapılan işlemin de kesin tedavi anlamına gelmediğini ancak hastanın yaşam kalitesini büyük oranda artırabildiğini kaydeden Tokuçoğlu, "Bu uygulamayı yapmak için bir takım özellikleri var. Biz hasta seçerken çok dikkatli davranıyoruz. Her hastaya yapılamayacağını sadece uygun hastalara yapılabileceğini belirtmek isterim. Depresyonu olan hastalar, ruhsal sıkıntısı olan hastalar, beynin yapısında birtakım problem olan hastalar uygun değil" diye konuştu.

"Yatağa bağımlılık pozisyonundan kurtulmuş oldu"
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Fikret Sönmez de, şu bilgileri verdi:
"Parkinson hastaları belirli bir zaman sonra ilaca duyarlılık özelliğini yitirdikten sonra yine multidisipliner bir yaklaşımla psikiyatri nöroloji ve beyin cerrahisinin birlikte değerlendirmesiyle uygun hastaları ‘Parkinson cerrahisi’ dediğimiz veya halk arasında ‘beyin pili’ olarak geçen pil cerrahisi için alıyoruz. Kliniğimizde de yaklaşık olarak iki senedir bu işi yapıyoruz. Şu an itibariyle Asiye Hanım, değerlendirmesi ve cerrahi açıdan da yanıtı çok güzel bir hasta. Cerrahi sonrası 15 gün geçmesine karşı çok müthiş bir yanıt verdi. Hasta şu anda öyle veya böyle birisinin yardımıyla destekli de olsa bazen kendi de olsa yürüyebilecek pozisyonda, yatağa bağımlılık pozisyonundan kurtulmuş oldu. Bu müthiş bir yanıt. Pil ayarları yapıldıkça uzunca bir süre çoğu vakit 5 yıllık bir süre boyunca hasta ilacını çok çok daha az alarak belki de bazen hiç almayarak ve normal gündelik hayatına devam edecek."

"Elindeki şey bir anda savruluyordu"
Tedavisi devam eden Asiye Çakır, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Ellerim titriyordu. Korkularım vardı. Şimdi onlar kalmadı. Şimdi işimi görebiliyorum. Günlük ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Mutluyum" derken, eşi Orhan Çakır da, "Pil takılmadan önce korkuları vardı. Pili taktıktan sonra o korkular tamamen yok oldu. Pil takmadan önce uyuyamıyordu. İlaç aldığında istemsiz hareketleri oluyordu, ilaç almazsa da kilitlenip kalıyordu. Şimdi rahatladı. Pilden sonra büyük bir farklılık oldu. Titriyordu, istemsiz hareketler yapıyordu. Elindeki şey bir anda savruluyordu. O hareketler tamamen yok oldu diyebiliriz. Çok rahatladık. İnşallah daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Beyin pili takıldı, istemsiz hareketlerden kurtuldu

Beyin pili takıldı, istemsiz hareketlerden kurtuldu

Beyin pili takıldı, istemsiz hareketlerden kurtuldu

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