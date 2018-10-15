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Beyin pilinin yüz mimikleri üzerindeki etkisini araştırıyorlar

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

MKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen çalışmada, beyin pili takılan parkinson hastalarının mimiklerinin karşıdaki kişi tarafından doğru algılanıp algılanamadığı tespit edilmeye çalışılıyor - Çalışma kapsamında, beyin pili takılı hastaların sinirli anlarını, üzüntülerini veya mutluluklarını gösteren mimikleri fotoğraflanırken, www.bilimedestekol.com adresi üzerinden katılımcılar tarafından fotoğrafların hangi hissi yansıttığının tahmin edilmesi isteniyor

ERDAL TÜRKOĞLU - Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı tarafından, beyin pili takılan parkinson hastalarının mimiklerinin karşıdaki kişi tarafından doğru algılanıp algılanamadığının tespit edilmesi amacıyla bilimsel araştırma başlatıldı.

MKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Atilla Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "titremeli felç" olarak bilinen parkinsonun ileri aşamalarında kişinin titremesinin arttığını, hastanın yürüyemez, yemek yiyemez, kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini vurguladı.

İlaç tedavisinin hastalığın ilk başlarında etkili olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda dozu arttırmak gerektiğinde ise yan etkiler oluşabildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu nedenle son yıllarda dünyada ve Türkiye'de birçok merkezde parkinson hastalarına beyin pili ameliyatları uygulanmaya başlandı. Ameliyat sonrası titreme başta olmak üzere birçok belirtinin hızlıca düzeldiğini görebiliyorsunuz. Ameliyatın büyük bölümü hasta uyanıkken yapılabiliyor. Ameliyat bölgesi uyuşturulduğundan hasta acı hissetmiyor."

Yüz mimiklerini kullanamayan parkinson hastalarının da beyin pili ameliyatı sonrasında duygularını mimiklerle belli edebilmeye başladığının altını çizen Yılmaz, bu mimiklerin karşı taraftaki kişi tarafından doğru algılanıp algılanmadığının tespiti için bilimsel çalışma yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, çalışmanın alanında önemli bir sonucu ortaya çıkartacağına inandıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Parkinson hastalarımızda beyin pilinin titreme, hareket zorluğu ve yürüyememe gibi şikayetleri gidermesinin yanında maske yüz denilen mimik belli edememe sorununa da iyi geldiğini gözlemlememiz üzerine bilimsel bir çalışma yapmaya karar verdik. Dünyada beyin pilinin parkinson hastalarında konuşmaya, bağırsak ve sindirim sistemine ve hastaların hareketlerine olan etkilerinin araştırıldığı çeşitli bilimsel çalışmalar var ancak pilin hastaların yüz mimiklerine olan etkisiyle ilgili bu tarz bir çalışma daha önce yapılmamış."

Çalışmanın www.bilimedestekol.com adresi üzerinden yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili 18 hastadan sırasıyla normal bakmalarını, gülümsemelerini, kızgın ve mutsuz şekilde bakmalarını istedik ve bu 4 mimiği 4 ayrı beyin pili frekansında ve bir de pil kapalıyken tekrar ettirdik. Bu sırada hastalarımızın yüzlerinin fotoğraflarını çektik. Beyin pili kapalıyken hiçbir mimik belli edemeyen hastalarımızın, pil açıkken ve bazı frekanslarda bu yüz mimiklerini başarıyla gerçekleştirebildiklerini gözlemledik. Elde edilen bu fotoğrafların hastanın o an hangi yüz mimiğini yapmaya çalıştığını ve pilin açık mı kapalı mı olduğunu bilmeyen insanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamak için de www.bilimedestekol.com adlı internet sitesini kurduk. Çektiğimiz fotoğrafları site üzerinden yayımlayarak o an hangi duyguyu yansıttığının tahmin edilmesini istedik. Amacımız katılımcıların parkinson hastalarının yüz mimiklerinde ne anlatmak istediğini anlayıp anlamadıklarını, dolayısıyla pilin etkisini değerlendirmek."

Yılmaz, şu ana kadar sitede binin üzerinde oylama yapıldığını ancak sayının artmasını istediklerine dikkati çekerek belirli bir rakama ulaştıktan sonra çalışmayı sonlandırıp sonuçları bilim dünyasıyla paylaşacaklarını bildirdi.

Yılmaz, çalışmaya katkı sunmak isteyenlerin internet sitesine girip 20 fotoğrafı oylamalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
beyin pili hatay Parkinson hastalığı

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