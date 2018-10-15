Beyin pilinin yüz mimikleri üzerindeki etkisini araştırıyorlar

"Bu nedenle son yıllarda dünyada ve Türkiye'de birçok merkezde parkinson hastalarına beyin pili ameliyatları uygulanmaya başlandı. Ameliyat sonrası titreme başta olmak üzere birçok belirtinin hızlıca düzeldiğini görebiliyorsunuz. Ameliyatın büyük bölümü hasta uyanıkken yapılabiliyor. Ameliyat bölgesi uyuşturulduğundan hasta acı hissetmiyor."

İlaç tedavisinin hastalığın ilk başlarında etkili olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda dozu arttırmak gerektiğinde ise yan etkiler oluşabildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Parkinson hastalarımızda beyin pilinin titreme, hareket zorluğu ve yürüyememe gibi şikayetleri gidermesinin yanında maske yüz denilen mimik belli edememe sorununa da iyi geldiğini gözlemlememiz üzerine bilimsel bir çalışma yapmaya karar verdik. Dünyada beyin pilinin parkinson hastalarında konuşmaya, bağırsak ve sindirim sistemine ve hastaların hareketlerine olan etkilerinin araştırıldığı çeşitli bilimsel çalışmalar var ancak pilin hastaların yüz mimiklerine olan etkisiyle ilgili bu tarz bir çalışma daha önce yapılmamış."

Yüz mimiklerini kullanamayan parkinson hastalarının da beyin pili ameliyatı sonrasında duygularını mimiklerle belli edebilmeye başladığının altını çizen Yılmaz, bu mimiklerin karşı taraftaki kişi tarafından doğru algılanıp algılanmadığının tespiti için bilimsel çalışma yaptıklarını söyledi.

"Konuyla ilgili 18 hastadan sırasıyla normal bakmalarını, gülümsemelerini, kızgın ve mutsuz şekilde bakmalarını istedik ve bu 4 mimiği 4 ayrı beyin pili frekansında ve bir de pil kapalıyken tekrar ettirdik. Bu sırada hastalarımızın yüzlerinin fotoğraflarını çektik. Beyin pili kapalıyken hiçbir mimik belli edemeyen hastalarımızın, pil açıkken ve bazı frekanslarda bu yüz mimiklerini başarıyla gerçekleştirebildiklerini gözlemledik. Elde edilen bu fotoğrafların hastanın o an hangi yüz mimiğini yapmaya çalıştığını ve pilin açık mı kapalı mı olduğunu bilmeyen insanlar tarafından değerlendirilmesini sağlamak için de www.bilimedestekol.com adlı internet sitesini kurduk. Çektiğimiz fotoğrafları site üzerinden yayımlayarak o an hangi duyguyu yansıttığının tahmin edilmesini istedik. Amacımız katılımcıların parkinson hastalarının yüz mimiklerinde ne anlatmak istediğini anlayıp anlamadıklarını, dolayısıyla pilin etkisini değerlendirmek."

Yılmaz, şu ana kadar sitede binin üzerinde oylama yapıldığını ancak sayının artmasını istediklerine dikkati çekerek belirli bir rakama ulaştıktan sonra çalışmayı sonlandırıp sonuçları bilim dünyasıyla paylaşacaklarını bildirdi.

Yılmaz, çalışmaya katkı sunmak isteyenlerin internet sitesine girip 20 fotoğrafı oylamalarını istedi.

