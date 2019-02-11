Beyin tümörleri beyaz ırkta daha fazla görülüyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Kerim Gökoğlu, literatür çalışmalarında beyin tümörlerine beyaz ırkta daha fazla rastlandığını söyledi.

Dr. Kerim Gökoğlu, beyin tümörlerini, beyindeki zarlardan, beyni çevreleyen kafatasını çevreleyen deri, kas, yumuşak dokulardan ve kafatası kemiğinin kendisinden köken alan birincil tümörler ve diğer organların kanserlerinden sıçrayan durumlarda ortaya çıkan tümörler olarak tanımladı.

Geceleri artan baş ağrısı tümör nedeni olabilir

Beyin tümörlerinin bulgularını geceleri artan baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, bayılma, sara nöbetleri, denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda kuvvet kayıpları, uyuşmalar ve hissizlikler şeklinde sıralayan Dr. Gökoğlu, bulguların hepsinin bir arada görülmediğini, ancak zamanla artan bir özellik gösterdiğini ifade etti.

Genetik yatkınlık en önemli neden

Beyin tümörlerinin tomografi, MR görüntüleme, daha şüpheli durumlarda da anjiyografi, spekroskopi gibi ileri tanı yöntemleriyle tetkik ettiklerini kaydeden Gökoğlu, iyi ve kötü huylu tümörlerin görülme biçimlerine dair şunları söyledi:

“İyi huylu tümörler beynin kendi dokusunda nadiren görülür. Zar ve çevre kemik dokusundaki tümörlerden gelişir. Tedavi sonuçları da yüz güldürücüdür, cerrahide oldukça olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kötü huylu tümörler ise adından anlaşılacağı gibi anormal ve hızlı büyüyen beyin tümörleri olabilir.”

Beyinde tümöre neden olan faktörleri ise genetik yatkınlık, aşırı radyasyona maruz kalma, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları olarak sıralayan Gökoğlu, “Literatür incelendiğinde, tüm beyin tümörlerinin beyaz ırkta daha fazla görüldüğü, 70 yaşının üzerinde beyin tümörlerinin görülme olasılığının arttığı, çocukluk çağında ise özellikle 10 yaş altında beyincik tümörlerinin daha fazla olduğu görülmekte” ifadelerini kullandı.

