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Beyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da Sebahat (34) ve Kazım Tunç (34) çiftinin 6 çocuğundan 4'üne beyin tümörü teşhisi konuldu.

Beyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldü

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Sebahat (34) ve Kazım Tunç (34) çiftinin 6 çocuğundan 4'üne beyin tümörü teşhisi konuldu. Çiftin kızları Gülcan 2006'da 2 yaşında, Fırat da 2015 yılında 13 yaşında hastalıktan öldü. Gülbahar (10) ve Fatma Tunç (3) kardeşler hastalıkla mücadele ederken, doktorlar diğer kardeşler Muhammet (13) ve Emre'nin de (9) hastalık riski taşıdığını belirtti.
Siirt'te 20 yıl önce evlenen teyze çocukları Sebahat ve Kazım Tunç'un, 2002 yılında Fırat, 2004 yılında ise Gülcan ismini koydukları çocukları dünyaya geldi. Aile, 2006 yılında kızları Gülcan'ın gözlerinin şaşı olduğunu fark edince Siirt Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Gülcan'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gülcan'ın beynindeki tümörün yarısı ameliyatla alındı. Fakat bir süre sonra Gülcan, hastanede yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan çiftin aynı yıl 2006'da Muhammet, 2009'da Gülbahar, 2010'da Emre, 2015'de Fatma ismini verdikleri 4 çocukları daha oldu.
ANKARA'YA TAŞINDILAR
Çiftin, 2015 yılında, şiddetli baş ağrısı şikâyeti ile Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdükleri oğulları Fırat'a da beyin tümörü teşhisi konuldu. Aile, bunun üzerine Fırat'ın tedavisini yaptırmak için Ankara'ya taşındı. Fırat, Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Fırat da aynı yıl hastalığa yenik düştü.
2 KARDEŞ HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR
2 çocuklarını beyin tümöründen kaybeden çiftin diğer kızları Gülbahar'a 2015 yılında, 2016'da dünyaya gelen Fatma'ya da doğumundan 1 yıl sonra beyin tümörü tanısı konuldu. Gülbahar ve Fatma, şimdi hastalıkla mücadele ederken, doktorlar diğer kardeşler Muhammet ve Emre'nin de hastalık riski taşıdığını söyledi.
'DİĞER ÇOCUKLARIMI DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'
Baba Kazım Tunç, 2 çocuğunu aynı hastalıktan kaybettiğini, 2'sinin ise risk taşıdığını belirterek, "Hepsi üst üste oldu, şoktayız. Doktorlar bunun akraba evliliğinden dolayı olduğunu söylüyor. Gen bozukluğundan dolayı böyle oluyormuş. Eşim ve ben de taşıyıcıyız. Ben Hepatit B hastasıyım. Kızım Gülbahar yüzde 90 ağır engelli olduğu için Sosyal Hizmetlerden 1380 lira yardım parası alıyoruz. Çocuklarıma tek başıma yetemiyorum. Çok zor durumdayız, gücümüz kalmadı. Çocuklarıma çok üzülüyorum, 2 çocuğumu kaybettim, diğerlerini de kaybetmek istemiyorum" dedi.

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Beyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldüBeyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldüBeyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldüBeyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldü

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