Beyin tümörlü 4 kardeşten 2'si öldü

ANKARA'da Sebahat (34) ve Kazım Tunç (34) çiftinin 6 çocuğundan 4'üne beyin tümörü teşhisi konuldu. Çiftin kızları Gülcan 2006'da 2 yaşında, Fırat da 2015 yılında 13 yaşında hastalıktan öldü. Gülbahar (10) ve Fatma Tunç (3) kardeşler hastalıkla mücadele ederken, doktorlar diğer kardeşler Muhammet (13) ve Emre'nin de (9) hastalık riski taşıdığını belirtti.

Siirt'te 20 yıl önce evlenen teyze çocukları Sebahat ve Kazım Tunç'un, 2002 yılında Fırat, 2004 yılında ise Gülcan ismini koydukları çocukları dünyaya geldi. Aile, 2006 yılında kızları Gülcan'ın gözlerinin şaşı olduğunu fark edince Siirt Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Gülcan'a beyin tümörü teşhisi konuldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gülcan'ın beynindeki tümörün yarısı ameliyatla alındı. Fakat bir süre sonra Gülcan, hastanede yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan çiftin aynı yıl 2006'da Muhammet, 2009'da Gülbahar, 2010'da Emre, 2015'de Fatma ismini verdikleri 4 çocukları daha oldu.