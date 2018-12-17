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Beyin tümörü ameliyatı nasıl olur? Beyin tümörü ameliyatı öncesi ve sonrası neler yaşanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

Beyin tümörü, teşhisi ile birlikte her hasta için zorlu bir süreci içinde barındırır. Öncelikle hastanın kendini iyi ve güvende hissettiği bir cerrah ile ilerlemesi bu süreçte çok önemli. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağatay Kemerli, aşama aşama beyin tümöründe ameliyat sürecini anlattı. Teşhis konulan hastalar tedavi planlamasında ya da ameliyat seçeneklerinde kararsız kalabilirler. Peki hem hızlı hem de doğru karar verilmesi gereken bu süreçte ne yapmak gerekir?

Beyin tümörü ameliyatı nasıl olur? Beyin tümörü ameliyatı öncesi ve sonrası neler yaşanır?

Özel bir zaman dilimi olduğu için planlamanın iyi yapılması gereken bu süreçte yakınlarının da bu dönemde hastaya baskı kurmaması ve hastanın talep ettiği kadar destek vermesi önem taşır. Hasta yerine karar vermek ya da söz hakkı sahibi olduğunu düşünmek bu gergin süreçte doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

AMELİYATA HAZIRLIK

Beyin tümörü ameliyatı öncesinde mutlaka kişinin öyküsü dinlenmeli, sürecin planlaması için farklı görüntülenme teknikleri denenmeli ve durum hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalı.

Tümörün bulunduğu yer, operasyonun ne derece zor olduğu, ameliyat tekniği, ameliyat sonrası süreç, operasyon riskleri, operasyon maliyeti ve operasyon sonrası kişinin yaşam kalitesinin ne derecede etkileneceği detaylı bir şekilde analiz edilerek planlanmalı.

Ameliyat için karar verildikten ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kişinin başka bir rahatsızlığı yoksa operasyon günü hastaneye yatış gerçekleşir.

AMELİYAT

Kraniyotomi beyin tümörüne cerrahi müdahalede en çok uygulanan tekniktir. Kafatası kemiğinin kesilmesi, sonrasında tümörün çıkarılması ve kemiğin yerine yerleştirilmesi ile operasyon ilerler. Son olarak da kafa derisi dikilir.

Bu teknikte beyin tümörünün tamamen alınması amaçlanır. Eğer bu mümkün olmazsa kemoterapi ya da radyoterapi ile tedaviye devam edilmelidir.

MİKROCERRAHİ

Cerrahide oldukça etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olan tekniklerden birisi olan mikrocerrahi beyin dokusuna çok yakından bakmaya olanak sağlar.

Bu sayede sağlıklı dokular ile tümör dokuları rahatlıkla ayrılabilir. Bu sayede operasyonda tümörün yeri de izin veriyorsa bölge başarılı bir şekilde temizlenebilir.

ULTRASONİK ASPİRASYON

Tümörün içerisine yerleştirilen bir ultrason prob tarafından yayılan ses dalgaları ile tümör parçalanır ve parçalar emilerek çıkarılır. Bu teknik sayesinde beyin dokusuna oldukça az bir zarar gelir.

LAPAROSKOPİK BEYİN AMELİYATI (NÖROENDOSKOPİ)

Kafatasında küçük bir delik açıldıktan sonra endoskop ile tümör görüntülenir. Küçük boyutlu makas ve pensler ile tümör çıkarılır. Beyin boşluğunda ortaya çıkan tümörlerin alınmasında bu yöntem tercih edilir.

Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

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