Beyin tümörü ameliyatı nasıl olur? Beyin tümörü ameliyatı öncesi ve sonrası neler yaşanır?

Kraniyotomi beyin tümörüne cerrahi müdahalede en çok uygulanan tekniktir. Kafatası kemiğinin kesilmesi, sonrasında tümörün çıkarılması ve kemiğin yerine yerleştirilmesi ile operasyon ilerler. Son olarak da kafa derisi dikilir.

Ameliyat için karar verildikten ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kişinin başka bir rahatsızlığı yoksa operasyon günü hastaneye yatış gerçekleşir.

Tümörün bulunduğu yer, operasyonun ne derece zor olduğu, ameliyat tekniği, ameliyat sonrası süreç, operasyon riskleri, operasyon maliyeti ve operasyon sonrası kişinin yaşam kalitesinin ne derecede etkileneceği detaylı bir şekilde analiz edilerek planlanmalı.

Beyin tümörü ameliyatı öncesinde mutlaka kişinin öyküsü dinlenmeli, sürecin planlaması için farklı görüntülenme teknikleri denenmeli ve durum hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalı.

Özel bir zaman dilimi olduğu için planlamanın iyi yapılması gereken bu süreçte yakınlarının da bu dönemde hastaya baskı kurmaması ve hastanın talep ettiği kadar destek vermesi önem taşır. Hasta yerine karar vermek ya da söz hakkı sahibi olduğunu düşünmek bu gergin süreçte doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Bu teknikte beyin tümörünün tamamen alınması amaçlanır. Eğer bu mümkün olmazsa kemoterapi ya da radyoterapi ile tedaviye devam edilmelidir.

MİKROCERRAHİ

Cerrahide oldukça etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olan tekniklerden birisi olan mikrocerrahi beyin dokusuna çok yakından bakmaya olanak sağlar.

Bu sayede sağlıklı dokular ile tümör dokuları rahatlıkla ayrılabilir. Bu sayede operasyonda tümörün yeri de izin veriyorsa bölge başarılı bir şekilde temizlenebilir.

ULTRASONİK ASPİRASYON

Tümörün içerisine yerleştirilen bir ultrason prob tarafından yayılan ses dalgaları ile tümör parçalanır ve parçalar emilerek çıkarılır. Bu teknik sayesinde beyin dokusuna oldukça az bir zarar gelir.

LAPAROSKOPİK BEYİN AMELİYATI (NÖROENDOSKOPİ)

Kafatasında küçük bir delik açıldıktan sonra endoskop ile tümör görüntülenir. Küçük boyutlu makas ve pensler ile tümör çıkarılır. Beyin boşluğunda ortaya çıkan tümörlerin alınmasında bu yöntem tercih edilir.

Op. Dr. Çağatay Kemerli

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

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