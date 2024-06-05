Beyin tümörü belirtileri nelerdir? Beyin tümörü tedavisi

Beyin, vücudun en karmaşık ve önemli organlarından biridir. Düşünme, öğrenme, hafıza, duygu düzenleme, hareket kontrolü ve diğer birçok hayati fonksiyon, beyin tarafından yönetilir. Beyin sağlığı, genel yaşam kalitesini ve refahı etkiler. Bazen beyinde anormal hücre büyümesi oluşabilir ve bu, beyin tümörleri olarak bilinen ciddi bir sağlık sorununa neden olabilir.

Beyin tümörü nedir?

Beyin tümörleri, beyindeki anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan kitlelerdir. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere 2 temel türde olabilirler. Kötü huylu beyin tümörleri kanserli olma eğilimindedir ve çevre dokulara yayılabilirler.

Beyin tümörü neden olur?

Beyin tümörlerinin kesin nedeni genellikle bilinmez, ancak bazı risk faktörleri vardır. Bunlar arasında radyasyona maruz kalma, genetik faktörler, beyin travması, sigara içme ve bazı kimyasal maddelere maruz kalma yer alabilir. Riski azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sigarayı bırakmak, güneş ışığına maruz kalmayı azaltmak ve baş yaralanmalarını önlemek önemlidir.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Beyin tümörü belirtileri tümörün büyüklüğüne, konumuna ve etkilediği beyin fonksiyonlarına bağlı olarak değişebilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, denge kaybı, görme veya işitme problemleri, davranış değişiklikleri ve nörolojik sorunlar (örneğin, uyuşukluk, kuvvetsizlik) gibi belirtiler sıkça görülür. Beyinde tümör belirtisi şöyledir:

Baş ağrısı

Bulantı ve kusma

Yüz felci

Uyuşma veya karıncalanma

Kas güçsüzlüğü

Koordinasyon bozukluğu

Denge kaybı

Görme bozukluğu

Konuşma bozukluğu

Hafıza kaybı veya konsantrasyon zorluğu

Nöbetler

Depresyon, anksiyete, sinirlilik, ruh hali dalgalanmaları, sosyal izolasyon veya bilişsel işlevlerde bozulma

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Baş dönmesi

İşitme kaybı

Yutma güçlüğü

Koku almada bozukluk

Aşırı uyku hali

Beyin tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Beyin tümörleri genellikle görüntüleme testleri (MRI, CT taramaları) ve biyopsi ile teşhis edilir. Beyin tümörü tedavisi seçenekleri, tümörün türüne, boyutuna, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahale, radyasyon terapisi, kemoterapi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılabilir. Beyin tümörü tedavisi yöntemleri şunlardır:

Mümkünse beyin cerrahları tümörü (kraniotomi adı verilen bir işlemle) çıkarırlar. Tümörün tamamı veya mümkün olduğunca fazlası çıkarılabilir.

Yüksek enerjili X-ışınları tümör hücrelerini öldürmek veya küçültmek için kullanılır. Ameliyattan önce veya sonra radyoterapi uygulanabilir.

Tümör hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Kemoterapi genellikle radyoterapi ile birlikte kullanılır.

Tümör hücrelerindeki spesifik moleküler değişiklikleri hedef alan ilaçlar kullanılır. Bu tedaviler, tümör türüne bağlı olarak değişir.

Yan etkileri kontrol altına almak ve yaşam kalitesini artırmak için ilaçlar ve tedaviler kullanılır.





