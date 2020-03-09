Beyin tümörü belirtileri ve kaynağına dikkat!

Beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan ileri teknoloji sağlam beyin dokusunu koruyarak hastanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlıyor. Memorial Şişli / Ataşehir Hastaneleri Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, beyin tümörlerinin tedavisi hakkında bilgi verdi.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELER? SAKIN İHMAL ETMEYİN

Beyin tümörü beynin içinde bulunduğu bölgeye göre farklı belirtiler verebilmektedir. Daha önce yaşanmamış şekilde ortaya çıkan baş ağrıları beyin tümörlerinde en sık rastlanan belirtiler arasında yer almaktadır. Beyin tümörleri baş ağrısının yanında; koku alma veya görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama, unutkanlık, nöbetler, denge sorunları, hormon problemleri gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtiler farklı rahatsızlıklardan da yaşanabileceği için zaman kaybetmeden doktora gitmek önemlidir.

BEYİN TÜMÖRÜNÜN KAYNAĞI ÖNEMLİ

Beyin tümörleri primer yani birincil, sekonder yani ikincil olarak adlandırılıp ikiye ayrılmaktadır. Primer tümörler beynin kendi hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar da iyi ve kötü huylu olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Tümöre müdahale edilmeden önce tipi belirlenmeli, tedavi planlaması buna göre yapılmalıdır.