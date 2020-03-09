HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Beyin tümörü belirtileri ve kaynağına dikkat!

Beyin tümörü belirtileri ve kaynağına dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2020 10:22 | Son Güncelleme

Beyin tümörü belirtileri çok farklı şekillerde kendini gösterebiliyor. Bazen koku alma ya da görme sorununa neden olan beyin tümörü belirtileri arasında bazen de baş ağrısı, kişilik değişiklikleri ya da kulakta çınlama gibi gözlemlerle karşılaşmak mümkün. Bu belirtilerin her zaman beyin tümörü belirtileri olmayabileceğini dikkat çeken uzmanlar, bu davranışlardan herhangi biri ya da bazıları gözlemlenirse dikkate alınması gerektiğine vurgu yağıyor.

Beyin tümörü belirtileri ve kaynağına dikkat!

Beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan ileri teknoloji sağlam beyin dokusunu koruyarak hastanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlıyor. Memorial Şişli / Ataşehir Hastaneleri Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, beyin tümörlerinin tedavisi hakkında bilgi verdi.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELER? SAKIN İHMAL ETMEYİN

Beyin tümörü beynin içinde bulunduğu bölgeye göre farklı belirtiler verebilmektedir. Daha önce yaşanmamış şekilde ortaya çıkan baş ağrıları beyin tümörlerinde en sık rastlanan belirtiler arasında yer almaktadır. Beyin tümörleri baş ağrısının yanında; koku alma veya görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama, unutkanlık, nöbetler, denge sorunları, hormon problemleri gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtiler farklı rahatsızlıklardan da yaşanabileceği için zaman kaybetmeden doktora gitmek önemlidir.

BEYİN TÜMÖRÜNÜN KAYNAĞI ÖNEMLİ

Beyin tümörleri primer yani birincil, sekonder yani ikincil olarak adlandırılıp ikiye ayrılmaktadır. Primer tümörler beynin kendi hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar da iyi ve kötü huylu olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Tümöre müdahale edilmeden önce tipi belirlenmeli, tedavi planlaması buna göre yapılmalıdır.

DENEYİM VE İLERİ TEKNOLOJİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Beyin tümörlerinin tedavisinde büyük bir çoğunlukla cerrahi yaklaşımlar tercih edilmektedir. Pek çok hasta ameliyat olmaktan korkup, tedaviyi geciktirebilmektedir. Ancak doktor deneyimi ve ileri teknolojinin birleşmesi ile beyin tümörü ameliyatlarında yaşanan risk minimuma inmektedir. Beyin tümörü ameliyatlarında amaç hastanın tüm vücut fonksiyonları korunarak tümörden kurtulmasının sağlanmasıdır. Beyinde gerçekleştirilen cerrahi işlemler çok hassas olmalıdır. Cerrahın deneyimi ile birlikte kullanılan ileri teknoloji ürünler beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getirmektedir. Beyin tümörü ameliyatlarında özellikle nöronavigasyon ve nöromonitörizasyon teknolojisi ön plana çıkmaktadır.

BEYNİN HARİTASI ORTAYA KONULUYOR

Beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getiren nöromonitörizasyon ve nöronavigasyon teknolojilerinin cerraha ameliyat sırasında güvenli yollar sağlamaktadır. Uygulama şu şekilde olmaktadır:

Ameliyat öncesi hastanın Manyetik Rezonans(MR) veya Bilgisayarlı Tomografi(BT) görüntüleri alınmaktadır. Elde edilen bu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan “Nöronavigasyon” cihazına yüklenerek cerrahi ekibe ameliyatın yapılacağı bölgeye ulaşacak en kısa ve güvenli yol haritası çıkartılır.Nöromonitörizasyon cihazı ise elektrotlar sayesinde kaslardan alının sinyallerde düşme yaşanması durumunda uyarı verir. Felç riskinin fazla olduğu beyin tümörü ameliyatlarında nöromonitörizasyon cihazını kullanılması yaşanabilecek komplikasyonları azaltmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi 100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştıBakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyin tümörü beyin tümörü belirtileri baş ağrısı

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Glokom yani göz tansiyonu belirtileri nelerdir? Biri bile görülüyorsa...

Son aşamaya kadar belirti vermiyor! Bunlardan biri bile varsa...

Hayvanlardaki koronavirüs insanlara bulaşır mı?

Hayvanlardaki koronavirüs insanlara bulaşır mı?

Panik atak kontrolü mümkün mü? İşte panik atak kontrolü için 10 öneri

Panik atak kontrolü mümkün mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bileğindeki kırığı 25 yıl sonra öğrendi!

Bileğindeki kırığı 25 yıl sonra öğrendi!

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 3 bin 72’ye çıktı

Son 24 saatte 28 can kaybı, 99 yeni vaka

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.