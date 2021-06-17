Beyin tümörü belirtilerine dikkat! Pandemi diye sakın ertelemeyin

Toplumda yaygın olarak görülen beyin tümöründe başarı için tam donanımlı bir merkez, ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir” diyor. Beyinde üç çeşit hastalık grubu olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan Elmacı; “Bunlar acil, ötelenemeyen ve ötelenebilen hastalıklardır. Beyin tümörleri acil ya da ötelenemeyen grup içerisinde yer alır. Dolayısıyla pandemi döneminde gerekli koruyucu önlemler alınarak hastalarımızı ötelemeden tedavi etmemiz gerekmektedir” diye konuşuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı 8 Haziran Dünya Beyin Tümörü Farkındalık Günü kapsamında beyin tümörünün öne çıkan, ilk sinyallerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BULANTI VE KUSMA

Herhangi bir mide bağırsak rahatsızlığı olmadığı halde bulantı yakınmasının bir kaç gün devam etmesi ve giderek buna eşlik eden kusma beyin ile ilgili bir sorun olma ihtimalini akla getirmelidir. Özelikle bu şekilde tekrarlayan kusma atakları nörolojik muayeneyi gerektirir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

Kişinin ara ara olup geçen, devamlılık göstermeyen baş ağrıları genellikle beyin ile ilgili değildir. Beyin tümörü varlığında baş ağrısı sabah kalkınca hissedilir. Kişi baş ağrısı ile uyanır ve bu ağrı giderek gün içerisinde azalabilir. Baş ağrısı azar azar şiddetini artırır. Kişiyi daha fazla rahatsız eder. Başının önünde, arkasında olabilir ya da bir yerden bir yere yayılabilir. Burada beyin tümörü varlığında baş ağrısının sebebi; kişi uyurken oksijen gereksinimi azalır, buna bağlı olarak solunumun derinlik ve sayısı düşer. Ayrıca kişinin yatar pozisyonda olması mevcut beyin tümörünün çevresindeki yoğunluğu-ödemi artırır. Sonuçta kişi uyandığı ve oturduğunda kafa içi basıncı artmış olduğundan baş ağrısı ile uyanma söz konusu olur. Bu durumun varlığı nörolojik muayeneyi gerektirir.