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Beyin tümörü ile mücadele eden oğlunun adına dernek kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

ANKARA'da bilişim sektöründe kurumsal danışmanlık ve proje yönetimi yapan Ahmet Karaoğlan, 2 yıldır beyin tümörü hastalığı ile mücadele eden oğlu Ahmetcan (10) adına dernek kurdu.

ANKARA'da bilişim sektöründe kurumsal danışmanlık ve proje yönetimi yapan Ahmet Karaoğlan, 2 yıldır beyin tümörü hastalığı ile mücadele eden oğlu Ahmetcan (10) adına dernek kurdu. Ahmet Karaoğlan 'Ahmetcan Beyin Tümörü ile Mücadele Derneği' ile hem oğlu hem de onun gibi beyin tümörü olan çocukların hastalıkla mücadelelerine destek oluyor.
Ahmet Karaoğlan'ın 3 çocuğundan en büyüğü Ahmetcan Karaoğlan, 2017 yılında beyin tümörü hastalığına yakalandı. Tümör, 2017 yılında ameliyatla alındı. Ahmetcan'ın beyninde daha sonra yine tümör saptandı. Baba Ahmet Karaoğlan, hem radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gören oğluna hem de onun gibi beyin tümörüne yakalanan çocuklara destek olmak, toplumda bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 5 ay önce 'Ahmetcan Beyin Tümörü İle Mücadele Derneği'ni kurdu.
'BU BİZE VERİLEN MİSYON GİBİ OLDU'
Oğlu adına kurduğu derneğin simgesinin de oğlunun resmi olduğunu anlatan Ahmet Karaoğlan, şöyle konuştu:
"Oğluma beyin tümörü teşhisi konulduktan sonra zor bir sürece girdik. Beklemediğimiz bir şey başımıza geldi. İşin içine girdikçe bunun hayatımızın bir parçası olduğunu, hayatımızı bu şekilde yönlendirmeye başladık. Bu süreçte Ahmetcan adına açtığımız sosyal medya hesabında binlerce takipçimiz oldu. Ahmetcan için iyi şeyler yapmak isteyenler, onu sevenler mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaşıyorlardı. Daha sonra derneği kurduk. Yaşadığımız zorlu süreçleri, sağlık sistemindeki eksilikler de derneği kurmamız için etken oldu. Bu zor süreçte ailelerin yalnız kaldıklarını ve ne yapacaklarını bilemediklerini gördük. Onun için de böyle bir dernek kurduk. Bu bize verilen bir misyon gibi oldu. Toplumun diğer alanlarda da bilinçlenmesi gerektiğinin farkına vardık. Bir yerde bir işi çözmek için diğer alanlara da bakmak gerekiyor. O yüzden bu derneği kurduk. Çok yeni olmamıza rağmen büyük faaliyetlerimiz oldu. Annelere hediyeler dağıttık. Anne ne kadar moralli olursa o çocuğun tedavisi o kadar başarılı oluyor."
'AHMETCAN ONURSAL BAŞKANIMIZ'
Ahmet Karaoğlan, beyin tümörü ile ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:
"Beyin tümörü ile ilgili farkındalık çalışmaları ve toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Farklı derneklerle bir araya geliyoruz. Yardım ve destek çalışmalarımız var. Ayrıca sağlık sisteminin iyileşmesi için çalışmalar yapmaya başladık. Biz Türkiye'nin ilk ve tek beyin tümörü derneğiyiz. Dünyada 20-26 Ekim Beyin Tümörü Farkındalık Haftası etkinlikleri yapıldı. Ülkemizde kimsenin böyle bir haftanın varlığından haberi yok. Bundan sonra elimizden geldiğince farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Ahmetcan bizim onursal başkanımız. Her yerden resim, tablo geliyor."
KURULUŞ AMAÇLARI
Ahmet Karaoğlan, derneğin kuruluş amaçlarını şöyle açıkladı:
"Beyin tümörü hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek. Beyin tümür hasta ve hasta yakınlarına maddi ve manevi destek olmak. Sağlık sisteminin iyileşmesi ve gelişmesi için destekleyici çalışmalar yapmak. Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasında etkili ve doğru iletişim sağlamak. Sağlık çalışanlarının gelişimine ve eğitimine her türlü katkıda bulunmak. Sağlık sisteminin dünyanın en iyi sağlık sistemi olması için çalışmalarda bulunmak."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ahmetcan'dan görüntü
-Baba ile röp
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Kaan ULU-Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)-

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