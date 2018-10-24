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Beyin tümörü teşhisi konulan kişi, köprüden atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

BURSA'da, kısa süre önce beyin tümörü teşhisi konulan Tuncay A.

Beyin tümörü teşhisi konulan kişi, köprüden atladı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kısa süre önce beyin tümörü teşhisi konulan Tuncay A. (64), köprüden kendini boşluğa bırakarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 30 metreden zemine düşen Tuncay A, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Köprüsü'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran 2 çocuk babası Tuncay A., iddiaya göre doktorlar tarafından konulan beyin tümörü teşhisi sonrası bunalıma girdi. Akşam saatlerinde çıktığı yürüyüşte Setbaşı Köprüsü korkuluklarına çıkan Tuncay A., kendisini yaklaşık 30 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay A., tedaviye alındı. Tuncay A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Beyin tümörü teşhisi konulan kişi, köprüden atladıBeyin tümörü teşhisi konulan kişi, köprüden atladı

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