Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi

Bursa'da 7 ay önce beyin tümörü teşhisi konulan ve iki kez ameliyat edilen 2 yaşındaki Nisa Mert'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için bir an önce radyoterapiye başlanmasını istedi.

Geçen yıl haziran ayında kusma şikayetiyle hastaneye götürülen ve tetkikleri yapılan Mert'in beyninde tümör tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Mert'in tümörü temizlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kemoterapi gören Mert'in beyninde bir kez daha tümör belirlenmesi üzerine ikinci kez ameliyat edildi.

Kızlarının küçük bedeninin yeni bir ameliyatı kaldıramayacak durumda olduğunu, hastalığının ise ilerlediğini belirten Mert ailesi, kızları için bir an önce radyoterapi başlatılması gerektiğini savundu.

-"Tümör, beyin sapına ve omuriliğine yerleşmiş"

Baba Olcay Mert (31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının ilk ameliyatının ardından üniversite hastanesinde kemoterapiye başlandığında sağlığının iyi olduğunu fakat dördüncü kürle beraber kızında kusma ve göz kaymasının tekrar başladığını anlattı.