'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

İşte sosyal medyanın 'beynini yakan' testler...

Bu testin cevaplarını herkes bulamıyor

1 / 18 3 kutunun üzerindeki araba figürlerine dikkatle bakın. 3'ünün de üzerine bazı ifadeler var. 1-Araba bu kutunun içinde. 2-Araba bu kutunun içinde değil. 3-Araba 1. kutunun içinde değil... Peki doğru cevap ne?

2 / 18 Köpek anlamına gelen DOG kelimesini bulabildiniz mi? İlk bakışta çok kolaymış gibi gözükse de, bulduğunuz kelimeler aslında DOG değil, DO-GO-DOO... (Yanıtlar galerinin sonunda)

3 / 18 2015'in sonlarında, Macar sanatçı Gergely Dudás kişisel Facebook hesabında bir puzzle paylaştı; el çizimi olduğu anlaşılşan ve onlarca kardan adamın bulunduğu görseldesadece 1 panda gizliydi ve bu puzzle sosyal medyayı kasıp kavurmuştu.Panda puzzle'ı o kadar zorluydu ki, günde 100 binden fazla paylaşım almıştı.

4 / 18 Hamsterların arasında bir patates var...

5 / 18 Köpeklerin arasında saklanmış bir panda var...

6 / 18 Flamingoların arasındaki balerin kızı görebildiniz mi?

7 / 18 Gözlüğü farklı olan kişiyi bulmak zor...

8 / 18 İnanın göründüğünden daha zor! Filler arasında bir panda daha gizli...

9 / 18 Star Wars karakteri Stormtroopers arasında bir panda daha gizli...

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11 / 18 Eğer araba 1'de olsaydı, bu 1. kutu ve 2. kutunun üzerindeki yazının doğru olacağı anlamına gelirdi, dolayısıyla 1. kutuyu eleyebiliriz. Araba 3. kutunun içinde olsaydı, 2. kutunun yanıtı doğru olmak zorunda olurdu.Araba 2. kutuda, bu da sadece 3. kutudaki yazının doğru olduğu anlamına gelir.

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