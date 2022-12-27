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Beyin yiyen amip insandan insana bulaşır mı? Beyin yiyen amip nedir, belirtileri nelerdir?

27.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore, beyin yiyen amip olarak da isimlendirilen, toprakta ve ılık suda yaşayan ve burun yoluyla insan beynine giren 'Naegleria fowleri' vakası sebebi ile ilk ölümün yaşandığını açıkladı. Bu haberin ardından Beyin yiyen amip hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

Beyin yiyen amip insandan insana bulaşır mı? Beyin yiyen amip nedir, belirtileri nelerdir?

Güney Kore'de Negleria fowleri türünden beyin yiyen bir amip ile ilk enfeksiyon vakasının tespit edildiği ve ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Beyin yiyen amip nedir, belirtileri nelerdir? Beyin yiyen amip nasıl bulaşır, neden öldürür? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Beyin yiyen amip3

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTLERİ NELERDİR?

Beyin yiyen amip belirtileri şunlardır; burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm gerçekleşir.

BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?

Beyin yiyen amip, insandan insana bulaşabilen bir hastalık değildir. Beyin yiyen amip, kirli suyun burnunuzdan içeri girmesi ile bulaşır. Çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması veya amip ile kirlenmiş çeşme suyu ile burnun temizlenmesi ile bulaşma olabilir.

Beyin yiyen amip1

BEYİN YİYEN AMİP NEDEN ÖLDÜRÜR?

Söz konusu amip, burun yoluyla beyne gidip ölümcül bir enfeksiyona sebep olabiliyor. Bununla birlikte, ABD'de 1962'den beri bildirilen toplam 154 PAM vakasıyla, bu enfeksiyon nispeten nadir görülüyor.

Amibin ölümcül bir enfeksiyona neden olması için burundan beyne doğru hareket etmesi gerekiyor.

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Beyin yiyen amip burun yoluyla bulaşıyor ölüme sebep oluyorBeyin yiyen amip burun yoluyla bulaşıyor ölüme sebep oluyor
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