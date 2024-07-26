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  4. Beyin yiyen amip paniği! Bir kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi hastaneye akın etti

Beyin yiyen amip paniği! Bir kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi hastaneye akın etti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.07.2024 08:54
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Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor. Bu ölümcül hastalık bu kez İsrail'de alarm verdi. İsrail'de bir kişinin beyin yiyen amip nedeniyle ölmesi ve bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.

Beyin yiyen amip paniği! Bir kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi hastaneye akın etti

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi. Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı. Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi.

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"Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor. (AA)

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTLERİ NELER?

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Beyin yiyen amip belirtileri şunlardır; burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm gerçekleşir.

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