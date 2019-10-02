Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Beykoz Anadolu Kava\u011f\u0131\u2019nda ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcrerken, yang\u0131na helikopterle havadan da m\u00fcdahale ediliyor. Sigara denet\u00e7ileri geliyor! 'Kapal\u0131 alan tan\u0131m\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiriyoruz'\u00c7\u00f6pte bulunan bebek \u00c7ocuk Evleri Sitesi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6nderildi19 May\u0131s\u2019ta \u201cYaya G\u00fcvenli\u011finin Bek\u00e7isiyiz\u201d etkinli\u011fi
Okuyucu Yorumları 0 yorum