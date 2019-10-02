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Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

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