Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın: “Beykozlulara 5 yılda 15 yıllık hizmet vaadi veriyorum”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Aydın bu kez Giresun derneklerinin temsilcileriyle Beykoz’da bir araya geldi. Aydın burada yaptığı konuşmada, “5 yılda 15 yıllık bir hizmet enerjisini ortaya koyma, sizlerle birlikte olma vaadini veriyorum” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Giresun derneklerinin temsilcileriyle Beykoz’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Beykoz Belediye Başkan adayı olarak göstermesinin hemen ardından Beykoz ile ilgili çalışmalara başladığını söyleyen Murat Aydın, Beykozluların hayallerini hep birlikte gerçekleştirme vaadinde bulundu.

“Sizin hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili geceli gündüzlü çalışma vaadinde bulunuyorum”

Giresun derneklerinin ziyareti sırasında konuşan Başkan Murat Aydın, “Beykoz’da yaşayan her yüz kişiden 83 tanesi Beykozlu olmakla iftihar ediyor, Beykoz’da yaşadığı için mutlu. Bu, İstanbul’un en yüksek oranlarından bir tanesi, yani burası özel bir yer. Siz özel bir yerde yaşıyorsunuz. İstanbul’un incisi olan, doğası çok güzel olan, tarihi olan, tarihi yarım adaya yakın olan bir yerde yaşadığınızı zaten fark ediyorsunuz ve onun için de diyorsunuz ki ‘biz Beykoz’da yaşamaktan mutluyuz.’ Şimdi amaç ve hedef bu mutluluğu yüzde yüze ulaştırmaktır. Sizin Beykoz ile ilgili, kendinizle, çocuklarınızla, ailenizle ilgili hayalleriniz, düşünceleriniz var ya, ben tüm bu hayallere ortak olmak istiyorum. Ve o hayalleri gerçekleştirmekle ilgili, geceli gündüzlü çalışma vaadinde bulunuyorum. 20 yıllık da bir deneyim var. Ülkemizin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da inanılmaz bir desteği var. Problemleri aşma noktasında ne gerekiyorsa yapılacağını, bizimle beraber olacağını bizi görevlendirirken söyledi” dedi.