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Beykoz’da 3 katlı villada yangın paniği! 'Doğum günü kutlarken bir anda yangın çıktı'

09.04.2023 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da bulunan 3 katlı bir villada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Yusuf Y. "Doğum gününü kutlarken bir anda yangın çıktı." ifadelerini kullandı.

Beykoz’da 3 katlı villada yangın paniği! 'Doğum günü kutlarken bir anda yangın çıktı'

Olay Beykoz Çengeldere Mahallesi Mühürdar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir villada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken evin boş olması nedeniyle olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Yusuf Y. ”Doğum gününü kutlarken bir anda yangın çıktı. Sağ olsun itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık” dedi. (İHA)

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