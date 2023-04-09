Beykoz’da 3 katlı villada yangın paniği! 'Doğum günü kutlarken bir anda yangın çıktı'

Olay Beykoz Çengeldere Mahallesi Mühürdar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir villada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken evin boş olması nedeniyle olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Yusuf Y. ”Doğum gününü kutlarken bir anda yangın çıktı. Sağ olsun itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık” dedi. (İHA)

