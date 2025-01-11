Beykoz’da anlamlı gece! Gazeteciler için bir araya geldiler…

Beykoz Belediyesi, Türk basınının en önemli gecelerinden biri olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Beykoz’da gerçekleştirilen gece, medyada farklı görevlerde bulunan gazeteciler, televizyon programcıları, sanat, spor ve iş dünyasını buluşturdu.

Gecede, gazeteciliğin toplum ve demokrasi için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler, gazetecilerin karşılaştığı zorlukları vurgularken, gazeteci Barış Yarkadaş Türk gazeteciliğinin yaşadığı zorluklar üzerine bir konuşma yaparken, ünlü belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk’ün “Basının Kısa Tarihi” isimli belgeseli izlendi.

BAŞKAN KÖSELER: BUGÜN MESLEKLERİNE GÖNÜL VERMİŞ GAZETECİLERİMİZ İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Açılışta yaptığı konuşmada basının demokrasi ve toplumların özgürlük mücadelesinin olmazsa olmaz unsuru olduğunu vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler; “Bugün burada, mesleklerine onurlu bir şekilde gönül vermiş gazetecilerimiz için bir araya geldik. ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ özellikle ülkemizde, gazetecilerin karşılaştıkları baskı ve zorlukları hatırlamak ve hatırlatmak için önemli bir vesile ve görevdir. Halkımızın en doğru bilgiye tarafsız bir şekilde ulaşmasını sağlamak için emek ve mücadele veren elçilerimizsiniz. Bu bilinçle, Beykoz Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu geceye değer katan, fikirleriyle topluma ışık tutan kıymetli konuklarımıza katılımları için gönülden teşekkür ediyor, gazetecilik mesleğine tarafsız ve ilkeli bir şekilde gönül veren tüm yerel ve ulusal basın mensubu arkadaşlarımın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü’ kutluyorum” dedi.

Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı Hasan Yükselir, Nazım Hikmet’in 19 Yaş ve Vatan Haini şiirlerini okudu. Son olarak sahneye “Hasan Fehmi‘den Bugüne Babıali Yokuşu” isimli tek kişilik gösterisini sunmak üzere ünlü isim Sunay Akın çıktı.

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler eşi Firdevs Köseler ile beraber katıldı. Gecede Barış Yarkadaş, Miyase İlknur, Leyla Ünver, Ümit Zileli, Recep Erçin, Meliha Okur, Gökhan Kimsesizcan, Suat Ekiz, Orkun Bulut, Nebil Özgentürk, Nazım Alpman, Sunay Akın, İpek Yezdani, Ali Kemal Erdem, Murat Günenç, Nasuh Mahruki, Şahnaz Çakıralp'ın yanı sıra pek çok medya, televizyon, dijital medya mensubu katılırken, siyaset dünyası da yüksek katılım gösterdi.

Gece, Başkan Alaattin Köseler ve eşi Firdevs Köseler‘in gece de sahne alan sanatçı ve gazetecilere çiçeklerini takdim etmesi ve o gece orada olan bütün gazetecilerin katıldığı büyük bir aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır