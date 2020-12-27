Beykoz'da bayrakları yere atan şüpheli yakalandı

Olay geçtiğimiz cuma günü Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelen bir kişi iş yerinin camında asılı bulunan Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağını yerinden sökerek yere attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bayrakları yere atan kişinin M. A. (47) olduğunu tespit etti. M. A. dün polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda akli dengesi yerinde olmadığı yönünde yaşadığı mahalle sakinlerince beyanda bulunulan şüphelinin “Kayıp Şahıs” olarak aranmasının olduğu ve “Cinsel Taciz”, “Kasten Yaralama" ve aile içi şiddet gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

M. A., hastanede yapılan kontrollerinin ardından "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama” suçundan adli makamlara sevk edildi.

DHA

