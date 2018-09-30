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Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 08:52 | Son Güncelleme

Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı deresi taştı.

Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

BİNAYA YILDIRIM DÜŞTÜ

Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.

Kaynak: AA

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Beykoz elmalı deresi Yıldırım toprak kayması

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