Beykoz'da Elmalı deresi taştı, binaya yıldırım düştü

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
BİNAYA YILDIRIM DÜŞTÜ
Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.
Kaynak: AA
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