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  4. Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü, otomobilin camında asılı kaldı

Beykoz'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü, otomobilin camında asılı kaldı

03.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da motosikletli bir kişi, sürücüsünün yolda bir anda dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı. Motosikletlinin, çarpmanın etkisiyle otomobilin camında asılı kaldığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz, caddede aracıyla dönüş yapmak için hamle yaptı. Bu sırada yolda ilerleyen Mehmet Akyüz'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Akyüz, otomobilin camında asılı kaldı. Kazayı görenler motosikletlinin yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosikletinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"CAMDA ASILI KALDI, KURTARARAK YERE YATIRDIK"

Kazayı görerek yardıma giden Hüseyin Deniz, "Araç buradan dönüş yapmaya çalışıyordu. Sinyalini verdi, motosiklet sürücüsünü görmedi. Bayağı mesafe vardı. Motosikletin de hızı vardı, duramadı. Çarpmanın şiddetiyle kafası cama sıkıştı. İndirdik, ilk müdahaleyi yaptık. Kafasında ve kolunda yara vardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayı gören Muhammet Lenk ise "Motosiklet direk araca çarptı. Motorcu arkadaşın kafası camdaydı. Arkadaşımla birlikte kafasını camdan çıkardık, yere yatırdık. Camda asılıydı. İlk yardım bilen bir kişi müdahale etti. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beykoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
İllallah bu motorculardan
illallah sizin gibi cehaletten.. ne sağına soluna bakarsınız. ne de motorları, motorlu taşıt sayarsınız. trafikte insan yerine koymayanlar. cahilsiniz. ülkenin en büyük cehaletisiniz. yine bu ülkeyi öldürensiniz...
Allah seni önce ıslah etsin.Motorcunun günahı nedir
@ibrahim_caglar_1985 Hocam Motorcu arkadaş da süratli biraz.
şu araba kullanmayı bilmeyen mahluklara neden ehliyet veriyorlar yazık motorcuya
motor veya araba fren yapınca maalesef hemen duramıyorlar, sinyal de versen yol hakkı hemen senin olmuyor, üzücü bir kaza

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