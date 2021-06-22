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Beykoz'da feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

22.06.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

Beykoz'da feci kaza! Otoyol savaş alanına döndü

Kaza, Beykoz’da Acarlar Mahallesi Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Birol A. isimli sürücü hakimiyetindeki kamyon ve Aleyna B. hakimiyetindeki otomobil döner kavşakta çarpıştı.

KAMYON YAN YATTI

Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonun sürücüsü ve otomobildeki biri bir aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yan yatan kamyon nedeniyle trafikte aksama yaşanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"ÖNLEMİNİN ALINMASI LAZIM"

Kazayı gören Coşkun Çolak isimli vatandaş, “Olay kontrolsüz bir şekilde gerçekleşti. Yaralılarda bir tane çocuk var ama çok şükür bir şeyi yok. Burada çok kaza oluyor bir an önce önleminin alınması lazım. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı ama durumlarını bilmiyoruz” dedi. (İHA)


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trafik kazası Beykoz

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