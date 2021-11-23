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Beykoz’da gençlerin utandıran eğlencesi! Kimseye aldırış etmediler: Şoktayım

23.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da tarihi Yoros Kalesi’ne çıkan bir grup genç, açtıkları yüksek ses müzik eşliğinde mangal yaktı. Yaşanan o anlar kaleyi gezmeyen gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydı alan vatandaş ise, “Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım” diyerek tepki gösterdi.

Beykoz’da gençlerin utandıran eğlencesi! Kimseye aldırış etmediler: Şoktayım

Olay, dün öğle saatlerinde Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki Yoros Kalesi’nde meydana geldi. Beykoz’daki tarihi kaleye çıkan bir grup genç, alanı gezmeye gelen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüksek ses müzik açıp, mangal yaktı.

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Kimseye aldırış etmeden eğlenmeye devam eden gençlerin pes dedirten anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydı alan vatandaş ise, “Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım” diyerek tepki gösterdi.
Görüntülerde, kaleye çıkan bir grup gencin mangal yaktığı ve yüksek sesle müzik dinledikleri görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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