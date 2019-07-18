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Beykoz'da iki katlı ev kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 07:10 | Son Güncelleme

Beykoz'da iki katlı ev kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay, Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binaya yüzleri maskeli kişi yada kişiler ellerindeki yanıcı maddeyi evinin çatısına atarak olay yerinden hızla kaçtı. Çatıda çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı.

Beykoz'da iki katlı ev kundaklandı

İki katlı binanın çatısındaki yangın gören durum sakinleri binada yaşayan 10 kişiyi uyandırarak panikle dışarıya çıkardı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve binada yaşayan vatandaşların yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri sokakta ve evinin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ EVİN BAHÇESİNDE YANICI MADDE ŞİŞELERİ TESPİT ETTİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evinin etrafında şişelerin içerisindeki yanıcı maddeyi tespit ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin evde yaşayan kişilerle husumetli olduğu belirtildi.

Polisin olaylı ilgili gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Ev sakinlerinden Ahmet İnce, "Uyuyorduk, sese uyandık baktık şişeler vardı, hayatımıza kast ettiler. Kim olduğunu biliyoruz hasım sahibi" dedi. Saniye İnce ise, "Ben uyuyordum, kütür kütür, tak ta,k çatının üzerine ben dedim herhalde dolu yağıyor. Kalktım ayağa baktım benim camın önü alevlendi. Kalkar bakarım ki her taraf yanıyor sonra korkuyla bağırdım 'Niye yatıyorsunuz, kalkın yanacağız ev tutuştu' diye. Ondan sonra kiracımız geldi, hortumlarla kovalarla merdivene çıkarak Allah razı olsun yangını söndürdüler. Benzin evin etrafına dağıldı, kokudan yani öldük. On kişi kalıyorduk altı biz dört kişi de kiracı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Beykoz yangın

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