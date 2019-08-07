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Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Beykoz’da arkadaşıyla beraber girdiği denizde kaybolan Mustafa Ö.’nün cansız bedenine ulaşıldı.

Beykoz'da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Caner Ş. isimli iki arkadaş yüzmek için girdikleri denizde çırpınmaya başladı. Caner Ş. bir vatandaş tarafından kurtarılırken Mustafa Ö. ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

KAYBOLAN GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizde devam eden arama kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan ceset ambulans ile Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Beykoz deniz

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