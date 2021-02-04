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  4. Beykoz'da korkutan kaza! Çocuklarıyla birlikte büyük şok yaşadı

Beykoz'da korkutan kaza! Çocuklarıyla birlikte büyük şok yaşadı

04.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beykoz'da otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kaza bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 14.45 sıralarında E-6 Kavacık mevkiinde meydana geldi.

Anadolu yakasından Avrupa yönüne ilerleyen otomobile trafiğin yavaşlamasıyla arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda hasar oluşurken öndeki otomobil son anda durarak bariyerlere vurmaktan kurtuldu. Çarpan otomobilin sürücüsü araçtan inerken, diğer otomobilin kadın sürücüsü, yanında ve arka koltukta bulunan çocukları ile büyük şok yaşayıp aracından inemedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir başka otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin kaydedildiği otomobilin sürücüsü aracından inerek kazazedelerin yanına gidip onları teselli etmeye çalıştı. Bir süre aksayan trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

(DHA)

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