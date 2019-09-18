HABER

Beykoz da korkutan orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 02:02 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Beykoz da korkutan orman yangını

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Anadolu Kavağı yolu üzerinde yer alan Yuşa tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda kısa sürede yayılan yangına Beykoz itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İtfaiyesine bağlı ekiplerde müdahale etti. Çevredeki vatandaşlarında desteğiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınan alevlerin ardından uzun süre soğutma çalışması yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kundaklama şüphesi polisi harekete geçirdi
Askeri alana yakın bir noktada çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri bir saatlik çalışmanın sonunda yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına almayı başardı. Her türlü olumsuzluğa karşı uzun namlulu silahlarla bekleyen askerler gözlemlenirken, polis ekipleri de ormanlık alanda şüpheli kişi ya da kişileri aradı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kişi ya da kişilerce ormanlık alan yakılmak istendi. Bu iddiayı değerlendiren polis ekipleri karanlık alanda görülen ışıkların olduğu noktalarda şüpheli avına çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykoz da korkutan orman yangını

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı: 6 gözaltı'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı: 6 gözaltı
Konya Valiliği açıkladı: DEAŞ yanlısı yakalandıKonya Valiliği açıkladı: DEAŞ yanlısı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Erdoğan bizi takdir etmeli

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Dünya diken üstünde! Savaşın ayak sesleri: Hazırız

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.