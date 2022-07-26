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  4. Beykoz'da orman yangını! Ekipler gönderildi, havadan müdahale de ediliyor

Beykoz'da orman yangını! Ekipler gönderildi, havadan müdahale de ediliyor

26.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beykoz'da orman yangını! Ekipler gönderildi, havadan müdahale de ediliyor

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Maytap yakılması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerinde olay yerine yangın söndürme helikopteri ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Helikopterin havadan destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, yanan ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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