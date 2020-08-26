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Beykoz'da otomobille derneğe girdiler! Kurşun yağdırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Beykoz'da iki grup arasındaki husumet kanlı bitti. 2'si kardeş 3 akrabanın oturduğu dernek lokaline otomobille dalan silahlı saldırganlar üç akrabanın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 1'isi ağır toplamda 3 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beykoz'da otomobille derneğe girdiler! Kurşun yağdırdılar

Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesi Sultanaziz Caddesi üzerinde bulunan bir dernek lokalinde meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında dernekte oturan Dursun Ali İ., Kerem i. ve Kadir İ. önceden husumetli oldukları silahlı saldırganların hedefi oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre dernek lokaline araçla giren saldırganlardan 2'si silahlarını çıkartarak masada oturan üç akrabaya kurşun yağdırdı.

Başından vurulan Dursun Ali İ.'nin durumu ciddiyetini korurken kardeş olan Kadir İ. ve Kerem İ.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan 1'isi ağır 3 yaralının tedavisine devam edilirken olay yerinden geldikleri otomobille kaçan silahlı saldırganları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

"SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

Olay anına dakika dakika tanık olan ve yaralılara yardım eden bir vatandaş korku dolu anları şöyle anlattı:

"Kimsenin bir şeyden haberi yok ki geldiler buraya arabayla girdiler içeriye, çıkarttı silahı komple taradı gitti. Silah tutukluk yapınca dışarıda bir tartışma oldu. Bu sefer bir tanesine sıktı sonra abi kardeşten birine sıktı basıp gittiler. İkisi bacağından vuruldu diğeri başından vuruldu. Başından vurulanın durumu ağır. 2 araba geldi beş altı kişi varlardı."

Diğer bir vatandaş da çıkan kavganın dernekle bir alakası olmadığını belirterek, "Gençler arasında olan bir şey bu tür şeyler oluyor" dedi.
Olay yerini abluka altına alan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de tüm delilleri topladı.

(İHA)

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