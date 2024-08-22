Beykoz'da saldırı girişimi olmuştu! CHP'li belediye, ülkü ocaklarının baskıları sonrası Suavi'nin konserini iptal etti

Sanatçı Suavi'nin, Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde Beykoz'da vermek istediği konser, bozkurt işareti yapan bir grubun engelleme girişimiyle karşılaştı. Sanatçıya "terörist" suçlaması yönelten grup sloganlarla konseri engellemeye çalıştı.

Yaşananlardan sonra Suavi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Konya Seydişehir Belediyesi’nin düzenleyeceği konseri iptal edildi.

Seydişehir'in Sesi'nin aktardığına göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, konserin iptal edilmesiyle ilgili belediyeyle görüştüklerini belirtti.



CHP BELEDİYESİ'NİN İPTAL KARARINA TEPKİ

Avukat Bişar Abdi Alınak ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir" dedi.

Açıklamada "...MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkilimize yönelen bu sistemli saldırıların asıl hedefi, bu topraklarda barışa ve kardeşliğe duyulan inanç ve Suavi'nin şarkılarının bu inancı hatırlatan sesidir. Bu karar ile bulunacak cüret, mutlaka kararı verenleri de benzeri saldırıların hedefi yapacaktır. Bu saldırganlığa boyun eğmenin sonuçlarına dair, kararı veren iradeyi ve CHP genel merkezini içtenlikle uyarıyor ve sorumluluk almaya davet ediyoruz."