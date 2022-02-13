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  4. Beykoz'da trafik magandası dehşeti! Önce darbetti, sonra bıçak çekti

Beykoz'da trafik magandası dehşeti! Önce darbetti, sonra bıçak çekti

13.02.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Trafikte yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli sürücü gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Olay, 8 Şubat Salı günü Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Karacan ile Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti.

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Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ELİ BIÇAKLI MAGANDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)

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Beykoz
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