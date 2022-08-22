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Beykoz'da yıkım gerginliği! Çatılara çıktılar, çöpleri ateşe verdiler...

22.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da yıkım çalışması gerginliğe yol açtı. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak yıkım, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Yıkıma tepki gösteren bazı kişiler ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yıkım çalışmalarına karşı çıkan vatandaşlar, barikat kurup çöpleri ateşe verdi. Bazı vatandaşlar ise binaların çatılarına çıkarak yıkıma engel olmak istedi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinlerini ikna çabası sürüyor. İşte detaylar...

Beykoz'da yıkım gerginliği! Çatılara çıktılar, çöpleri ateşe verdiler...

Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışmasına tepki gösteren bazı kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

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Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışmalarına karşı çıkan bir grup, ekiplere tepki göstererek yola taşlarla barikat kurup çevredeki çöpleri de ateşe verdi.

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Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri, söz konusu gruba müdahale etti.

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Hz. Yuşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada yaşayanlar ile bu kişilere destek veren bir grup da, mahkemenin binalarının yıkımıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini öne sürerek, ekipleri durdurmak amacıyla kendilerini binaya kapattı.

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Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin, binanın çatısına çıkan ve aralarında çocukların da bulunduğu gruptakileri ikna çabası sürüyor.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz yıkım
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